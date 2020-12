Mit einer größeren Menge Betäubungsmitteln im Gepäck nahmen Drogenfahnder der Coburger Kriminalpolizei am vergangenen Donnerstag einen 40-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Durch einen Hinweis im November kamen die Kriminalpolizisten dem Coburger auf die Spur. Bei einer Rückfahrt des 40-Jährigen samt Rauschgift aus Sachsen, schlugen die Beamten am vergangenen Donnerstag in Marktrodach zu, wobei eine Observationseinheit der Kriminalpolizeiinspektion für Zentralaufgaben Oberfranken (KPI/Z) die Coburger Kriminalbeamten unterstützte.

Im Fahrzeug des Mannes entdeckten die Polizisten im Innenraum versteckte Drogen im dreistelligen Grammbereich. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Insgesamt stellten die Beamten knapp ein halbes Kilogramm unterschiedlichster Drogen sicher, davon eine größere Menge der gefährlichen Droge Crystal Meth (Methamphetamin) im niedrigen dreistelligen Grammbereich. Das Rauschgift Crystal Meth führt in kürzester Zeit zur Abhängigkeit und zu massiven gesundheitlichen Schäden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg führten die Polizisten den Mann am Freitag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kronach vor. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Er sitzt nun in einer oberfränkischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen zur Last gelegt. pol