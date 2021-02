Zu Beginn der Woche sind bei der unterfränkischen Polizei mehrere Betrugsfälle bekannt geworden, bei denen sich die Täter am Telefon als Ärzte ausgegeben haben.

Den Angerufenen wurde vorgegaukelt, dass ein schwer an Corona erkrankter Angehöriger dringend Geld für teure Medikamente oder Impfstoffe benötigen würde.

Da mit weiteren Anrufen zu rechnen ist, warnt die Polizei eindringlich vor der neuen Betrugsmasche, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken in einer aktuellen Pressemitteilung.

Fälle aus Main-Rhön

In fünf Fällen hatten sich im Laufe des Montags Seniorinnen aus der Region Main-Rhön an die Polizei gewandt, da sie entsprechende Anrufe von Telefonbetrügern erhalten hatten. Die Masche ist besonders dreist, da sich die Täter die aktuelle Corona-Situation zu Nutze machen, und sie ihre Opfer in Sorge um ihre Familienangehörigen versetzen.

Geld für Impfstoff

Ziel der Betrüger ist es, dass die Seniorinnen und Senioren das vermeintlich für Medikamente oder Impfstoff benötigte Geld schließlich an einen Abholer übergeben. Glücklicherweise sind in Unterfranken bislang keine Fälle bekannt geworden, bei denen die Täter mit dieser Vorgehensweise erfolgreich waren. pol