Polizei unterbindet Fahrraddemo

Der Erlanger Polizei wurde bekannt, dass am Mittwoch in Erlangen eine nicht organisierte Fahrradveranstaltung in Erlangen stattfinden soll. Als Treffpunkte wurden mehrere Bereiche in der Erlanger Innenstadt genannt. Eine Rückfrage bei der Stadt Erlangen ergab, dass bei der Ordnungsbehörde keine Anmeldung für eine derartige Veranstaltung vorliegt, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, unterstützt von einer Motorradstreife der Verkehrspolizei, wurden daher in den Abendstunden diese Bereiche in Abstimmung mit der Ordnungsbehörde der Stadt Erlangen überwacht, da eine nicht angemeldete Veranstaltung während der Corona-Pandemie schon allein aus dem Gedanken des Infektionsschutzes heraus sehr problematisch sei.

Bereits Anfang Juli seien Teilnehmer einer ebenfalls unter dem gleichen Motto beabsichtigten und nicht angemeldeten Radveranstaltung am Schlossplatz von Beamten der Polizei Erlangen über mögliche rechtliche Folgen einer Teilnahme an einer nicht genehmigten Veranstaltung belehrt worden. Ein Großteil der damaligen Teilnehmer habe dann freiwillig auf die geplante Ausfahrt verzichtet. Die Veranstaltung selbst fand ebenfalls nicht mehr statt.

Großteil war einsichtig

Am Mittwoch trafen die eingesetzten Beamten erneut eine Vielzahl von Radfahrern im Bereich der Fußgängerzone an, so der Bericht weiter. Die Beamten hätten ausschließlich Radfahrer, die in Gruppenstärke unterwegs waren, über etwaige rechtliche Folgen der Teilnahme an einer nicht angemeldeten Veranstaltung während der Corona-Pandemie belehrt. Ein Großteil dieser Radfahrer habe sich wiederum einsichtig gezeigt und von sich aus auf eine weitere Teilnahme verzichtet. Eine geringe Anzahl von Radfahrern habe erst durch die Feststellung ihrer Identität und eindringliche Belehrung davon abgehalten werden können, an der geplanten Ausfahrt teilzunehmen. Einer der betreffenden Radfahrer, der trotz Belehrung uneinsichtig war, habe die Angaben zu seiner Person verweigert und sei deshalb zur Feststellung seiner Identität nach Ausweispapieren durchsucht worden. Die Veranstaltung selbst fand im Anschluss nicht mehr statt. pol