Hundebesitzer aufgepasst: Immer wieder werden, insbesondere Hunde, Opfer von Tierquälern, die mit Gift versetztes Futter (Köder) auslegen. Frisst ein Tier einen solchen Giftköder, kann es unter Umständen zu inneren Blutungen oder Organschäden kommen. In den schlimmsten Fällen stirbt das Tier. Auch für spielende Kinder stellen solche Giftköder eine Gefahr dar.

In Neuhaus gab es in jüngster Zeit mehrerer Vorfälle. Mehrere Hunde sind daran erkrankt, ein Hund ist verstorben. Die Polizei ist informiert, Anzeige wurde erstattet. Wer möglicherweise Hinweise zu den Fällen geben kann, soll sich direkt an die Polizei in Höchstadt wenden unter Telefon 09193/63940. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Tierquäler führen, hat die Gemeinde eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Das teilt Bürgermeister Karsten Fischkal mit.

Tierhalter sollten auf der Hut sein: Sie sollten ihre Hunde an der Leine führen und auf den Wegen bleiben. Ein Hund sollte nichts vom Boden aufnehmen. Bei auftretenden Symptomen wie Krämpfen, Bewusstlosigkeit, Erbrechen und so weiter sollte sofort einen Tierarzt aufgesucht werden. Giftköder bitte möglichst sicher stellen und zum Tierarzt oder zur Polizei bringen - dabei aber Vorsicht vor Eigenvergiftung: am besten einen Kotbeutel verwenden. Verdächtige Beobachtungen bitte an die Gemeindeverwaltung oder die Polizei melden. Symbolbild: Maurizio Gambarini/dpa