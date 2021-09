Mindestens 700 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallfahrer zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend in der Seidmannsdorfer Straße. Nachdem ein Autofahrer seinen silbernen Audi A4 am Montagnachmittag unbeschädigt in der Seidmannsdorfer Straße abgestellt hatte, musste er am Dienstag gegen 22 Uhr einen Schaden am linken Außenspiegel feststellen. Offenbar war der Unfallverursacher an dem geparkten Audi vorbeigefahren und hatte dabei das Spiegelgehäuse touchiert. Hinweise nimmt die Polizei Coburg unter Telefon 09561/6450 entgegen. pol