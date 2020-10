Mehrere Zigarettenautomaten sind in der Nacht zum Montag in den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge entwendet worden. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg am gestrigen Mittwoch mit. Zwei entwendete Automaten konnten inzwischen aufgebrochen in einem Waldstück bei Michelau aufgefunden werden. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und bittet um Hinweise. Ein Diebstahl aus dieser Serie wurde, wie berichtet, in Tretzendorf in der Gemeinde Oberaurach begangen.

Die Polizei listet folgende Fälle auf: Am Montagmittag bemerkte ein Mitarbeiter einer Tabakfirma den Diebstahl eines Zigarettenautomaten, der an der Hauswand einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Gerolzhofen angebracht war. Die Tat muss sich dem Ermittlungsstand nach im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagfrüh, 2.40 Uhr, ereignet haben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Ein weiterer Diebstahl wurde am frühen Montagmorgen, ge-gen 2.50 Uhr in der Seestraße in Mönchstockheim begangen. Drei Unbekannte entwendeten dort einen Zigarettenautomaten, der an der Sandsteinmauer einer Scheune angebracht war. Die Täter flüchteten dem Sachstand nach mit einem dunklen Audi A6 in Richtung Donnersdorf. Sie waren laut Zeugenangaben alle männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank und sprachen Deutsch mit leichtem Akzent.

Kurz nach 5.30 Uhr am Montagmorgen beobachtete ein Zeuge drei Unbekannte beim Abmontieren eines Zigarettenautomaten in der Rathausstraße in Tretzendorf. Auch in diesem Fall sollen die Täter ihre Beute in einen dunklen Audi verladen haben. Die Flucht führte in Richtung Trossenfurt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Zeuge in diesem Fall schätzt das Alter der Täter auf etwa 30 Jahre. Einer soll Mütze und einen Kapuzenpullover getragen haben. Eine genauere Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Fund in Waldgebiet

Am Dienstagmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten bei Michelau aufgefunden zu haben. Wie sich herausstellte, handelt es sich hierbei um die beiden Automaten aus Mönchstockheim. Der Fundort befindet sich in einem Waldstück bei Hundelshausen in der Nähe der dortigen Kreisstraße.

Wer von Sonntag auf Montag in Gerolzhofen, in Mönchstockheim oder in Tretzendorf etwas beobachtet hat, das mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnte, oder wer in dem Waldstück bei Michelau verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 09721/2021731 bei der Kriminalpolizei in Schweinfurt zu melden. red