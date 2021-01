Der Polizeiinspektion Ludwigsstadt wurden am Samstag mehrere driftende Fahrzeuge auf dem Busparkplatz unterhalb der Nordwaldhalle in Nordhalben gemeldet. Mehr als zehn Pkw standen hier rings um die Parkfläche aufgestellt, während andere innerhalb der Beobachter Driftübungen vollführten. An einem Pkw war sogar eine Flamingo-Matratze festgebunden worden, auf der eine Dame ritt, während sie hinter dem Pkw hergezogen wurde.

Das ganze Treiben erinnerte stark an Szenen aus der Filmreihe "The Fast and the Furious", heißt es dazu im Polizeibericht der Inspektion Ludwigsstadt. Wütend sei vor Ort jedoch niemand gewesen.

Nachdem die Beamten den Parkplatz mit ihrem Einsatzfahrzeug abriegelten und das Blaulicht einschalteten, stellten sich sämtliche Teilnehmer mit ihren Pkw brav in einer Reihe auf und ließen sich nacheinander kontrollieren. Die Identitäten von 21 Personen wurden festgestellt, alle erhielten einen Platzverweis und das Treffen wurde aufgelöst.

Aktuell wird von einer nicht genehmigten Veranstaltung ausgegangen, an der die 21 Personen teilgenommen haben, was ein deftiges Bußgeld nach sich ziehen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei rät ausdrücklich davon ab, auf den aktuell allerorts verschneiten Flächen Driftübungen zu vollführen. Die Grenzen der Fahrzeugelektronik und des fahrerischen Könnens seien hier schnell überschritten und die Kontrolle über das Fahrzeug geht verloren. Tragische Unfälle wie im thüringischen Gera vor einigen Tagen, bei dem ein vierjähriges Mädchen verstarb, könnten die Folge sein und aus dem vermeintlichen Winterspaß werde tödlicher Ernst. pol