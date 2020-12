Die Haßfurter Polizei hat eine sogenannte Corona-Party mitten in der Stadt aufgelöst. Die vier beteiligten Jugendlichen müssen mit Konsequenzen rechnen, wie die In-spektion deutlich macht. Der Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr begangen.

Der Polizei wurden vier Personen gemeldet, die grölend und laut Musik hörend in der Straße "Langer Rain" in Haßfurt auf einer Bank saßen. Beim Eintreffen der Streife ergriffen zwei der amtsbekannten Personen sofort die Flucht, die beiden anderen wurden ihren Eltern übergeben. Es handelt sich um ein Mädchen und drei Burschen von 15 und 16 Jahren, die alle in verschiedenen Haßfurter Haushalten wohnen. Außerdem wurde neben der Bank eine umgestoßene mobile Toilette festgestellt; das bedarf noch näherer Abklärung. Auf jeden Fall sind Bußgeldbescheide der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) nun die Folge für die Jugendlichen.

Nach den aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz sind solche Treffen nicht erlaubt. Die Polizei achtet verstärkt auf die Einhaltung der Vorschriften, die dazu dienen sollen, dass die Corona-Pandemie eingedämmt wird. In den vergangenen Tagen hat es bereits eigens angesetzte Polizeikontrollen zur Überwachung der Corona-Maßnahmen gegeben. Der Landkreis Haßberge war wegen des hohen Inzidenzwertes zuletzt ein Schwerpunkt bei diesen Überprüfungen. red