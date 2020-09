Bereits am vergangenen Freitag durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Bauhelfers im Stadtteil Gaustadt, weil der Verdacht des Diebstahls bestand. Im Kellerabteil des 26-Jährigen konnten eine Vielzahl gestohlener Maschinen und Elektroartikel im Gesamtwert von weit über 10 000 Euro sichergestellt werden. Außerdem muss sich der Mann wegen einer Drogenfahrt verantworten, weil er am Freitagmittag bei seinem Arbeitgeber auftauchte und unter Drogeneinfluss stand. In der Wohnung wurde zudem noch eine geringe Menge Marihuana und Methamphetamin aufgefunden.

Marihuanageruch kommt verdächtig vor Während eines Einsatzes am Montag kurz vor 22 Uhr in Gaustadt wurden Polizisten in einer Wohnung auf deutlichen Marihuanageruch aufmerksam. Im Bereich des Küchentisches konnten die Beamten offen in einer Schale abgelegtes Marihuana sicherstellen. Der 36-jährige Bewohner räumte ein, dass ihm das Rauschgift gehört, weshalb er sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

Führerschein war nicht gültig Bei einer Kontrolle durch die Verkehrspolizei legte der 28-jährige Fahrer eines Lkw am Montagvormittag im Hafengebiet einen ausländischen Führerschein vor. Dieser hatte jedoch im Inland keine Gültigkeit, weswegen die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Anzeige ist die Folge. pol