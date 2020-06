Polizei nimmt zwei Wildunfälle auf

Zwei Wildunfälle haben sich am Mittwoch im Bereich Nüdlingen ereignet. Gegen 17.20 Uhr war ein Autofahrer auf der Bundesstraße B 287 von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt unterwegs. Kurz nach einer Kurve zwischen Nüdlingen und der "Pyramide" kollidierte das Auto frontal mit einem Reh. Dieses wurde durch den Zusammenstoß getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Gegen 22.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 287 von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt zu einem weiteren Wildunfall. Eine Autofahrerin war hier mit ihrem Fahrzeug unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Nach der Kollision flüchtete das Tier in ein angrenzendes Feld. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. In beiden Fällen wurde der Jagdpächter unter anderem zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. pol