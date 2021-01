Im Wochenend-Bericht der Polizei sind insgesamt vier Wildunfälle in der Region aufgelistet: Bereits am Freitagmorgen kollidierte der Wagen eines 19-Jährigen zwischen Katzenbach und Hassenbach mit einem Reh. Gleich mehrere Rehe hatten versucht, die Fahrbahn zu überqueren, ein Tier kam durch den Aufprall ums Leben. Am Fahrzeug entstand laut Polizeibericht lediglich geringer Sachschaden. Eine 36-Jährige erfasste am Freitag, gegen 8 Uhr, zwischen Hammelburg und Westheim mit ihrem Fahrzeug ebenfalls ein Reh. Auch dieses Tier wurde bei dem Unfall getötet. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Am späten Freitagabend fuhr ein 52-Jähriger auf der Staatsstraße von Wittershausen in Richtung Aura. Als ein Reh die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß. Das Reh flüchtete in den Wald. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei augenscheinlich kein Schaden. Schließlich kollidierte am frühen Samstagmorgen der Pkw eines 37-Jährigen zwischen Wittershausen und Oberthulba mit einem Reh. Das Tier wurde getötet, am Pkw entstand laut Polizei ein Schaden von 800 Euro. pol