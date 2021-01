Die Haßfurter Polizei hat mehrere Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen aufgedeckt. In Knetzgau lösten die Beamten eine Geburtstagsfeier mit 26 Personen aus mehreren Haushalten auf, wie aus dem Bericht der Inspektion in der Kreisstadt vom Sonntag hervorgeht.

Am Samstag erhielt die Polizei gegen 17 Uhr die Information einer Frau, dass an einem Wohnanwesen in Knetzgau immer Personen zusammenkommen. Sie teilte diese Beobachtung der Inspektion mit, und zwar "völlig richtigerweise", wie die Polizei unterstreicht.

Reich gedeckte Tafel

Die Polizeibeamten zählten 15 Erwachsene im Alter zwischen 22 und 35 Jahren sowie elf Kleinkinder aus mindestens fünf Haushalten. Sie saßen bereits alle um einen großen Tisch zum Essen. Hintergrund der Zusammenkunft war der Geburtstag eines Beteiligten am Dreikönigstag, der nachgefeiert werden sollte. Nach Feststellung sämtlicher Personalien löste die Polizei die Geburtstagsfeier mit der Erteilung von Platzverweisen auf. Um die bereits reich gedeckte Tafel musste sich der Wohnungsinhaber alleine kümmern.

Kein triftiger Grund

Weitere Corona-Verstöße gab es in Haßfurt. In der Nacht zum Sonntag kurz vor 1 Uhr entdeckte eine Polizeistreife zwei Personen in einem Fahrzeug. Die beiden Insassen waren wegen eines privaten Autokaufs in

der Kreisstadt. Dazu sind sie von Hannover nach Haßfurt gefahren. Ein triftiger Grund, gegen die bestehende Ausgangssperre zu verstoßen, lag somit nicht vor. Weiterhin ergab die Überprüfung der Personen, dass für einen Betroffenen eine Fahndung vorlag. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim sucht ihn.

Ruhestörung

Um 4 Uhr in der gleichen Nacht ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Ruhestörung in der Straße "Am Ziegelbrunn" in Haßfurt ein. Als die eintreffenden Polizeibeamten offensichtlich erkannt wurden, versuchten zwei Personen in einem Wohnanwesen, sich im Treppenhaus zu verstecken. Vergebens. Insgesamt traf die Polizeistreife drei Personen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren aus drei verschiedenen Hausständen an. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere Verstöße

Auch im benachbarten Kreis Bamberg deckte die Polizei in zwei Orten an der Grenze zum Landkreis Haßberge Verstöße gegen die Auflagen auf. Das geschah in Oberhaid und Priesendorf. In der Nacht zum Sonntag wurden bei den Kontrollen zwei Personen beanstandet, die gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen haben. Die beiden Männer wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. red