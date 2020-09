Nach Beschwerden hat die Haßfurter Polizei die Insassen von Bussen kontrolliert, ob sie die Corona-Auflagen einhalten und Masken tragen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Offensichtlich halten sich manche Mitfahrer nicht an diese Beförderungsbedingung. Mehrere Busunternehmer führten laut Polizeiangaben beim Landratsamt Haßberge und der Polizei in Haßfurt Klage, dass insbesondere junge Leute ihrer Maskenpflicht trotz Aufforderung durch die Busfahrer, die Maske anzulegen, nicht nachkommen. Manche Jugendliche sollen sich gar selbst mit selbst erstellten Attesten von der Maskenpflicht befreit haben und auf Nachfragen gegenüber dem Fahrpersonal ausfällig geworden sein.

Aus diesem Grund kontrollierten Polizeibeamte am Dienstag im Bus einer öffentlicher Linie. Dabei wurden zwei Schüler, ein 13- und ein 15-Jähriger, auf das Fehlen der Maske angesprochen. Nach kurzer Diskussion zeigten sich die beiden Jungen einsichtig, so die Polizei.

Grundsätzlich stellt die Polizei fest, dass die Mund-Nasen-Schutz-Verpflichtung eingehalten wird. "Die jungen Leute, die von Polizeibeamten dahingehend angesprochen werden, zeigen sich informiert und der Thematik gegenüber aufgeschlossen", heißt es in einer Mitteilung der Inspektion in Haßfurt. Die Polizei will weiter kontrollieren, nicht nur bei Beschwerden. red