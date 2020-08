Polizei hat Tuning-Szene im Visier und zieht ein Auto aus dem Verkehr

Nach der bereits am 20. Juli durchgeführten Kontrollaktion der Polizeiinspektion Forchheim mit Unterstützungskräften im Stadtgebiet von Forchheim folgten am vergangenen Donnerstag und Freitag weitere Kontrollaktionen in der Tuning-Szene.

Schwerpunkte bei diesen Kontrollen waren wieder die Kontrolle im Bereich von Jugendlichen sowie primär die Kontrollen im Verkehrsbereich. Hier wurde insbesondere Wert auf die Kontrolle der Tuning-Szene sowie auf Geschwindigkeitsverstöße gelegt. Auch bei diesen Kontrollen wurde die Polizei Forchheim von Fremdkräften unterstützt.

Hintergrund dieser Aktionen sind Bürgerbeschwerden aus dem Stadtgebiet sowie eigene Erfahrungswerte der Polizeiinspektion Forchheim.

Bei den Kontrollen wurden mehrere Verstöße festgestellt. Neben Geschwindigkeitsverstößen und einem Rotlichtverstoß wurden auch Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hier war ein Zweiradfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin wurden wieder mehre Verstöße in Bezug auf "Erlöschen der Betriebserlaubnis" festgestellt, nachdem an den Fahrzeugen technische Veränderungen vorgenommen worden waren. In einem Fall wurde ein Auto direkt aus dem Verkehr gezogen.

Parallel zu den Kontrollaktionen besteht weiterhin ein reger Austausch zwischen der Verkehrsbehörde der Stadt Forchheim, kommunalpolitischen Vertretern sowie der Polizei. Hierbei sei es laut Polizei wichtig, die Szene in Forchheim im Blick zu behalten und bei Bedarf auch in Absprache mit den verantwortlichen Behörden weitere Maßnahmen zu ergreifen. Auch in Zukunft wird es vonseiten der Polizeiinspektion Forchheim verstärkt Verkehrskontrollen geben. pol