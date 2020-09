Die Polizei in Freiburg sucht einen wichtigen Zeugen aus dem Raum Bad Kissingen. Es handelt sich um einen Wohnwagenfahrer, der am Samstag, 5. September, im Schwarzwald auf der L 126 in Fahrtrichtung Freiburg/Oberried unterwegs war. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in der Nähe der Abzweigung Feldbergstraße mit einem silbernen Audi TT um circa 17 Uhr durch überhöhte Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen erheblichen Sach- und Flurschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Kurz vor dem Unfall soll der Unfallverursacher einen bislang unbekannten Wohnwagen überholt haben. Der Fahrer des Wohnwagens, der hinten einen Motorroller aufgeladen hatte, könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird daher gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0761/882 44 21 in Verbindung zu setzen. ots