Polizei findet ausgebüxten Bullen bei Vestenbergsgreuth

Mit der Suche nach einem tonnenschweren Bullen der Rasse "Gelbvieh" war die Polizei am Montag beschäftigt. Wie es im Pressebericht heißt, verließ das Tier möglicherweise schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen Hof im Vestenbergsgreuther Ortsteil Pretzdorf. Ein Polizeihubschrauber entdeckte schließlich den Jungbullen in einer Hecke unweit von Pretzdorf. Der Versuch, das Tier mit einer Betäubungsspritze ruhigzustellen, verlief zunächst erfolglos. Trotzdem konnte der daraufhin etwas träge Jungbulle mit vereinten Kräften zurück in den Stall gelotst werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffnete der Bulle den Verschlusshebel des Stalltores mit seinen Hörnern. pol