Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen schnellen Fahndungserfolg gelandet und den unbekannten Schützen ermittelt, der auf der Autobahn in Höhe Haßfurt/ Theres zwei Schüsse auf einen Opel abgefeuert hatte. Verletzt wurde dabei niemand.

Nachdem der zunächst Unbekannte am späten Donnerstagnachmittag auf der A 70 die Schüsse auf das andere Auto abgegeben hatte, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt in der Folge die Ermittlungen übernommen. Noch am Freitag wurde ein Tatverdächtiger ermittelt und im Raum Erlangen vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Bamberg und das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg am Wochenende in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten.

Das war passiert

Wie der FT in der Samstagsausgabe berichtet hatte, wollte ein 54-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 16.50 Uhr auf der Maintalautobahn in Höhe der Anschlussstelle Haßfurt/Theres den Fahrer eines schwarzen Audi auf einen Schaden am Unterboden seines Fahrzeuges aufmerksam machen. Als der Fahrer nicht reagierte, versuchte der 54-Jährige den Audi zu überholen. Hierbei streckte der Audi-Fahrer eine Schusswaffe aus dem Fenster und schoss zwei Mal. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Mit Spezialeinsatzkommando

Nach der ersten Aufnahme des Falls durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck wurden die Ermittlungen noch am Freitag durch die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen, und in der Folge konnte noch am gleichen Tag ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Über die Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-Jährigen im Raum Erlangen erwirkt.

Zur Unterstützung bei der Durchsuchung wurde auch ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Die Polizei konnte den 22-jährigen Verdächtigen am späten Freitagnachmittag widerstandslos festnehmen. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, konnte in der Wohnung des jungen Mannes sichergestellt werden.

Die Fahrerlaubnis ist weg

Nachdem der Tatverdächtige am Samstagvormittag bei seiner Vorführung vor dem Ermittlungsrichter die Tat vollumfänglich eingeräumt und bedauert hat, konnte er nach dem von der Staatsanwaltschaft in Bamberg beantragten vorläufigem Entzug seiner Fahrerlaubnis wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch das Gericht wieder entlassen werden.

Aus welchem Motiv der 22-Jährige geschossen hat, ist nicht bekannt. Dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben. Über das Motiv geben eventuell die weiteren Ermittlungen Aufschluss. ks