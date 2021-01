Ein Polizeibeamter hörte am Samstag, 2. Januar, gegen 0.30 Uhr, in der Nähe der Hammelburger Dienststelle leise Hilferufe vom Bleichrasen her. Bei der Überprüfung fand eine Polizeistreife eine 17-Jährige, die im Bereich der Parkplatzzufahrt hinter den Bäumen an einer Natursteinmauer kauerte. Die junge Frau war augenscheinlich unterkühlt, jedoch ansprechbar und erklärte, dass sie seit Stunden an dieser Stelle sitzen würde und nicht mehr alleine aufstehen könnte. Wie die Polizei mitteilt, war sie ihrer Meinung nach noch vor 21 Uhr zu Fuß unterwegs. Da sie sich wegen der Zeit nicht ganz sicher war, hätte sie sich vor einem fahrenden Pkw versteckt. Nach kurzer Zeit wäre sie eingeschlafen und nach längerer Zeit wieder aufgewacht, allerdings bewegungsunfähig, da ihre Beine unterkühlt waren. Die Polizisten packten sie in eine wärmende Rettungsdecke. Der Notarzt behandelte sie kurz im hinzugerufen Rettungswagen, fuhr sie nach Hause und übergab sie in die Obhut ihrer Mutter. pol