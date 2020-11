Ein Unbekannter ist am Samstagnachmittag in eine Apotheke eingebrochen und hat es dort auf Bargeld abgesehen, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet. Zwischen 16 und 16.40 Uhr brach der Täter in eine Apotheke in der Rosenauer Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte er zunächst eine der Eingangstüren auf. Im Inneren öffnete er erneut gewaltsam eine Glasschiebetüre und drang in den Verkaufsraum vor. Dort nahm der Täter das Wechselgeld an sich und verschwand damit. Die Beute und der hohe Sachschaden belaufen sich auf insgesamt mehrere Tausend Euro. Anhand einer Videoaufzeichnung kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt und circa 180 bis 190 cm groß, hat eine Pony-Frisur und mittelblonde Haare. Er war mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet und hatte einen dunkelblauen Wanderrucksack dabei. Außerdem trug er schwarze Handschuhe sowie dunkle Schuhe. Wem eine verdächtige Person mit dieser Beschreibung aufgefallen ist, wird gebeten, mit der Polizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 Kontakt aufzunehmen. pol