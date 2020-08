Polizei behält Autotuner im Blick

Die Polizei hat in den vergangenen Wochen verstärkt nicht genehmigte Tuning-Treffen im Großraum Nürnberg ins Visier genommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilt, sammelten sich am Samstagabend mehrere Hundert Fahrzeuge in Fürth und später am Abend in Eckental.

Ab etwa 21.45 Uhr stellte die Nürnberger Verkehrspolizei ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen - etwa 350 Fahrzeuge und rund 500 Personen - auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Schwabacher Straße fest. Als die Beamten feststellten, dass das Abstandsgebot bei weiterem Zulauf nicht mehr eingehalten werden kann, wurde die Zufahrt gesperrt und mit Lautsprecherdurchsagen die Teilnehmer zum Abfahren bewegt. Die Abfahrt war bis etwa 23.30 Uhr beendet. Die Maskenpflicht wurde weitestgehend eingehalten.

Zwei Autos sichergestellt

Gegen Mitternacht wurden dann noch auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Eckental etwa 200 Autos und rund 400 Personen festgestellt. Bis 1 Uhr hatten sich auch hier die Teilnehmer wieder entfernt und, nachdem keine weiteren Treffen mehr gemeldet wurden, wurde der Einsatz beendet.

Bei den jeweils vor Ort durchgeführten Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten bei fünf Fahrzeugen derartige bauliche Veränderungen fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei dieser Fahrzeuge mussten sichergestellt werden.

Illegale Autorennen konnten nicht registriert werden. Das Polizeipräsidium Mittelfranken wird das Geschehen weiterhin im Blick behalten und führt weiterhin verstärkte Kontrollmaßnahmen durch. pol