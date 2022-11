Unter dem Motto "Hier kommt Demokratie in Fahrt" tourt der Bus der Bundeszentrale für politische Bildung durch Deutschland. Am Mittwoch, 23. November, stoppt er in Bad Kissingen.

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass fährt die bpb mit einem Demokratie-Bus einen Monat lang durch ganz Deutschland, um Partnerinnen und Partner zu besuchen, mit Trägern der politischen Bildung zu sprechen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

In Bad Kissingen ist der Bus am Mittwoch, 23. November, von 8 bis 10 Uhr am Jack-Steinberger-Gymnasium, von 11 bis 14 Uhr am Heiligenhof und von 15 bis 17.30 Uhr am Rathausplatz. Alle Interessierten sind eingeladen, dazuzukommen, kostenlose Lese-, Lehr- und Lernmaterialien mitzunehmen und über politische Bildung ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen gibt es unter bpb.de/bustour. red