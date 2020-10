Nach dem großen Erfolg des Poetry-Workshops im

vergangenen Jahr laden Profi-Slammerin Maron Fuchs und der Verein Freund statt fremd am 25. Oktober im Lui20, Luitpoldstraße 20, alle Interessierten erneut dazu ein, diese junge, innovative Kunstform des literarischen Vortrages zu erlernen.

Wie funktioniert Slammen? Auf was muss dabei geachtet werden? Diese und weitere Fragen beantwortet Maron Fuchs am nächsten Sonntag ab 16 Uhr in ihrem Workshop, der den Teilnehmern viel Raum geben will, kritisch und konstruktiv zu reflektieren. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der aktuellen Bedingungen auf zehn Personen begrenzt.

Anmeldungen über: Freund statt fremd e. V., Geschäftsstelle / Lui20, Begegnungsstätte, Luitpoldstraße 20, 96052 Bamberg, Telefon 0951/91418935, E-Mail: kontakt@freundstattfremd.de. red