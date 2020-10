In Hof haben die bayerischen Meisterschaften im Rollkunstlauf stattgefunden, bei welchen der ERSC Bamberg mit vier Läuferinnen vertreten war. Die Corona-Pandemie sorgte auch beim Rollkunstlauf, obwohl es sich eher um eine Einzelsportart handelt, für besondere Bedingungen. In der Halle waren keine Zuschauer erlaubt. Weiterhin mussten alle Teilnehmer vor und nach dem Laufen ihrer Küren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Trotz alledem können sich die Ergebnisse der jungen Bamberger Rollkunstläuferinnen sehen lassen.

In der Gruppe "Kunstläufer Kür" machte sich das harte Training für Freyja Arnarson bezahlt und brachte ihr trotz der starken Konkurrenz Platz 4 ein. In Topform zeigte sich auch Hanna Horn. In der Gesamtwertung aus Kurzkür und Langkür der Klasse "Schüler B" konnte sie sich ebenfalls den vierten Platz sichern und sich sogar für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren, welche noch im Oktober stattfinden sollen - insofern es die Coronamaßnahmen erlauben. Sina Fuchs und Jana Lindner starteten in der "Nachwuchsklasse" und konnten sich hier gegen einen Großteil der starken Konkurrenz durchsetzen. Lindner wurde Fünfte, Fuchs landete auf Rang 7. red