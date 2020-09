Und plötzlich war alles ganz anders: "Corona", "lock down", "social distancing" "Ausgangsbeschränkung", alles Begriffe, mit denen die wenigsten vor dem 13. März etwas anfangen konnten. Da bildeten die Bewohner und Mitarbeiter der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V. keine Ausnahme. In einem Artikel an diese Zeitung schildert Pascal Hein, Erzieher und Gruppenleiter im Wohnheim Nüdlingen "Haus Hollerbusch" der Lebenshilfe Bad Kissingen, wie sie diese Zeit erlebt haben.

Sicher, der eine oder andere hatte die Bilder aus China in den Nachrichten gesehen. Aber China, wo war das noch mal? "Das ist doch das Land, in dem wir Vehharfe gespielt haben", erinnert sich eine der Bewohnerinnen. "Damals, als wir so lange mit dem Flugzeug unterwegs waren." Also alles sehr weit weg von uns.

Doch plötzlich war auch bei der Lebenshilfe alles ganz anders. Die Werkstatt war zu, die meisten Geschäfte auch. Vereinsleben, Hobbys, normalen Alltag gab es nicht mehr. Was sich zu Beginn wie ein Urlaub anfühlte, wurde doch ganz schnell irgendwie komisch. Keine Ausflüge, keine Heimfahrten, kein Kontakt zu den Bewohnern von den anderen beiden Gruppen. Kein Tag verging, ohne dass es nicht irgendeine neue Regel gab. Kaum Zeit mit den Veränderungen Schritt zu halten. Überforderung wo man nur hinsah.

Dann mussten auch noch die Esstische voneinander getrennt werden. Abstand halten war in aller Munde. Doch wie? Es gibt doch so viele Bewohner, die dringend auf Hilfe bei allerlei Tätigkeiten angewiesen sind. Eineinhalb Meter Abstand einhalten? Bei diesen Tätigkeiten des alltäglichen Lebens, undenkbar! Dann musste es halt die Schutzmaske und das Desinfektionsmittel richten.

Arbeiten bzw. leben unter diesen Bedingungen - ganz schön fordernd, für alle. Zumal man als Pädagoge auf seine Gestik, Mimik, Körpersprache angewiesen ist. Arbeiten unter erschwerten Bedingungen, noch dazu 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag, da die Bewohner ja nicht in die Werkstatt für behinderte Menschen konnten. Das heißt Überstunden für alle. Und was, wenn einer tatsächlich diese Krankheit bekommt? Stirbt der dann? Angst machte sich breit unter den Bewohnern, die teilweise zur Risikogruppe gehören. Isolationsbereiche mussten eingerichtet werden. Die Drähte zwischen Gesundheitsamt, Heimaufsicht und Dienststellenleitung glühten. Isolation. Was ist das? Wer muss isoliert werden? Und wie sieht es mit den Betreuern aus, die im Falle eines Covid-19 Ausbruchs im Dienst sind? Werden die hier im Haus mit isoliert? Fragen über Fragen, auf die keiner wirklich antworten konnte, was für zusätzliche Unsicherheit sorgte.

Doch trotz aller Unwägbarkeiten, gab es auch positive Seiten in dieser schweren Zeit. Solidarität, Zusammenhalt, Empathie, Verständnis, Rücksichtnahme. Um nur ein Beispiel zu nennen, unterstützten uns das Personal der Franz von Prümmerschule, der OBA und der TENE. Diese konnten ja nun auch nicht mehr ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen. Für beide Seiten erst mal gewöhnungsbedürftig. Man kannte sich so gut wie gar nicht. Da gab es zu Beginn doch auch ein paar Bedenken. Aber diese verflogen recht schnell und man hat gemerkt, dass beide Seiten voneinander profitieren können.

Deshalb wollen wir uns an dieser Stelle auch noch mal bei allen Menschen bedanken, die uns in dieser schweren Zeit unterstützt haben und uns zur Seite standen. Dies gilt auch für alle Bewohner, die alle Einschränkungen und Unannehmlichkeiten klaglos mitgetragen haben und auch allen Kollegen, die jederzeit bereit waren Mehrarbeit zu leisten. Die Lebenshilfe-Familie hat bewiesen, dass das Wort Familie voller Leben steckt. Pascal Hein