Die Partie in der Basketball-Liga ProB Süd zwischen dem BBC Coburg und den Ebbecke White Wings Hanau wird verlegt. Das ursprünglich für den kommenden Samstag angesetzte Spiel wird schnellstmöglich in der Brüder-Grimm-Stadt nachgeholt.

Der Grund dafür ist eine Quarantäne-Situation bei beiden Mannschaften: Während bei den Hanauern am Montag ein PCR-Test auf das Covid-19-Virus positiv ausfiel, sind beim BBC Coburg mit Moritz Plescher und Mateo Seric zwei Spieler aufgrund der Reise mit Brose Bamberg ins Hochinzidenzgebiet Tschechien in Quarantäne.

Damit ist der Tabellenführer aus Coburg zum ersten Mal in dieser Saison von einer Spielverlegung aufgrund von Corona-Maßnahmen betroffen. Die bisherigen 20 Saisonspiele konnten allesamt am jeweils ursprünglich vorgesehenen Termin absolviert werden.

Bereits vor dem positiven Test bei den Hanauern hatten die Vestestädter bei den Hessen um eine Spielverlegung ersucht, da nach der Erkrankung von Chris Wolf und der Quarantäne in den letzten Tagen an einen geregelten Trainingsbetrieb nicht zu denken war. Die Verantwortlichen der White Wings hatten bereits Zustimmung signalisiert, bevor der Test in ihrem Team positiv ausfiel. Diese nicht selbstverständliche Einstellung sollte nicht ohne Anerkennung bleiben.

Ein Kasten Bier für Hanau

"Man kann es den Hanauern gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie uns dort entgegenkommen wären. Die White Wings sind noch mitten im Positionskampf für die Play-offs. Die Chancen, unsere dezimierte Mannschaft, die sich in diesen Tagen nicht voll auf Basketball konzentrieren kann, zu schlagen, hätten sicher besser gestanden als beim Nachholtermin. Dass ein Klub in einer solchen Situation so viel Sportsgeist zeigt und nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, ist aller Ehren wert. Die einzige Bitte war, dass wir mit einem Kasten kühlen oberfränkischen Bieres in Hanau ankommen - dem werden wir sehr gerne nachkommen!", ist Carsten Richter, beim BBC Coburg für die Spielorganisation zuständig, den Verantwortlichen der White Wings sehr dankbar. Dem erkrankten Spieler der Hanauer wünscht der BBC einen milden Krankheitsverlauf und eine rasche und vollständige Genesung. ct