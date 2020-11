Corona stellt den Alltag in Kindertagesstätten gehörig auf den Kopf. Viele Dinge, die als selbstverständlich galten, müssen jetzt neu gedacht werden, hat der Kindergarten Sankt Josef in Kirchaich erfahren - und hat eine Lösung für eine schwierige Situation gefunden. Eine Verordnung, die besonders viel Kreativität erfordert, ist, dass sich seit einiger Zeit die Gruppen nicht mehr vermischen dürfen, das heißt, keine Besuche mehr in der Nachbargruppe und kein gemeinsames Spielen im Garten. Abgesehen von der Organisation des Dienstplanes gilt es auch, die Kontakte zwischen den Kindern aufrechtzuerhalten. Um den Kindern dennoch den Kontakt mit der Nachbargruppe und den dortigen Freunden zu ermöglichen, gibt es nun ein "Plauderhäuschen" im Garten der Kirchaicher Kindertagesstätte. Getrennt durch eine Plexiglas-Scheibe und vor Regen mit einem Dach geschützt, können die Buben und Mädchen sich die neuesten Neuigkeiten erzählen. Foto: Julian Bayer/Kita Kirchaich