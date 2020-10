Die Kinderbetreuungsangebote des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels haben sich laut einer Pressemitteilung um einen neuen Baustein erweitert. Neben dem BRK-Haus des Kindes "Banzgau" in Unnersdorf, der BRK-Kindertagesstätte "Am Klinikum" in Lichtenfels und der BRK-Kindertagespflege "Kunterbunt" im Mehrgenerationenhaus Michelau betreuen nun auch in Altenkunstadt Rotkreuzmitarbeiterinnen bis zu 20 Kinder im Alter zwischen zweieinhalb und sechs Jahren.

Der neu geschaffene "Interimskindergarten" ist dabei eine Vorstufe zum BRK-Haus des Kindes PLUS, das derzeit in der Theodor-Heuss-Straße entsteht und voraussichtlich im September 2021 seinen Betrieb aufnehmen wird. Frank Gerstner, Leiter BRK-Soziale Dienste, erläutert laut Mitteilung: "Auch wenn unser BRK-Haus des Kindes PLUS erst im nächsten Jahr seinen Betrieb aufnehmen wird, können wir mit dieser Zwischenlösung erfreulicherweise bereits jetzt den 20 Kindern einen Betreuungsplatz anbieten, die ansonsten leer ausgegangen wären."

Komplette Etage

Bei den Vorüberlegungen, die erst im Juni dieses Jahres Gestalt annahmen, stellte sich natürlich auch die Frage nach der Örtlichkeit zur vorübergehenden Unterbringung der Kindergartengruppe. Man fand eine Lösung im katholischen Pfarrheim in der Klosterstraße. In Kooperation mit dem zuständigen Kirchenpfleger Thomas Siebenaller und der Fachaufsicht im Landratsamt Lichtenfels gelang es, dass in diesem Mehrzweckgebäude eine komplette Etage für die Kindergartengruppe freigemacht werden konnte. Gerstner weiter: "Uns war von Anfang an klar, dass dieses Vorhaben nur gelingen kann, wenn wir alle Beteiligten schnell mit ins Boot holen können, einschließlich der bisherigen Nutzerinnen und Nutzer des Pfarrheimes und hier vor allem der Vereine. Nur wenn alle Beteiligten hinter dem zeitlich befristeten Projekt stehen, kann es gelingen, in einer so kurzen Zeit eine Lösung zur Kinderbetreuung aus dem Boden zu stampfen."

Nach der Übergabe der leeren Räume Ende Juli mussten zunächst kurzfristig qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden. Dies gelang Gerstner erfreulicherweise, so dass zwei Fach- und zwei Ergänzungskräfte für die Betreuung der Kinder eingestellt werden konnten. "Blieb noch die Herausforderung, in gerade mal zwei Wochen die komplette Einrichtung mit Möbeln, Spielsachen und anderen Dingen auszustatten", so Gerstner weiter. Auch die Gemeinde Altenkunstadt wurde noch einmal aktiv und errichtete in kürzester Zeit einen kleinen Spielplatz auf dem weitläufigen Außengelände.

Mitte September nahm die neue BRK-Kindergartengruppe dann ihre Arbeit auf und die ersten Kinder konnten begrüßt werden. Um den Kindern eine ruhige und angenehme Eingewöhnung zu gewähren, wurde die offizielle Eröffnungsfeier erst kürzlich durchgeführt. "Coronabedingt musste die Feierlichkeit natürlich sehr klein ausfallen, was dem feierlichen Rahmen aber keinen Abbruch tat", so Gerstner.

Zwei Lieder einstudiert

Gekommen waren Vertreter der Kirche, darunter Kirchenpfleger Thomas Siebenaller und Pater Kosma Reijmer. Für die Gemeinde Altenkunstadt grüßte Erster Bürgermeister Robert Hümmer und für das Rote Kreuz die Stellvertretende Kreisvorsitzende Rosemarie Göhring sowie BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak. Natürlich hatten auch die Kinder ihren großen Auftritt. Sie sangen mit ihren Betreuerinnen stolz zwei Lieder, die sie vorher in der Kürze der Zeit eingeübt hatten.

Baustelle wird beobachtet

In den kommenden Wochen und Monaten werden die Kinder immer wieder zur Baustelle ihres zukünftigen Kindergartens laufen und beobachten, welche Fortschritte sich dort tun.

Die Kindergartengruppe wird dann voraussichtlich im September 2021 in das neue Rotkreuz-Haus ziehen können. Dann wird die Gruppe mit einer weiteren Kindergartengruppe sowie einer Kinderkrippe und einem Hort ergänzt. Zusätzlich sind Randzeiten- und Ferienangebote geplant, die in Kooperation mit dem BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau angeboten werden sollen. red