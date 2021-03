Die Hochschule Coburg sieht sich als wichtigen Kooperationspartner für die Entwicklung des Innovationsdreiecks Coburg - Kronach - Lichtenfels. Das bekräftigte Hochschulpräsidentin Prof. Christiane Fritze beim Besuch des Lichtenfelser Landrats Christian Meißner an der Hochschule Coburg.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich zwischen der Hochschule Coburg und den in Lichtenfels ansässigen Unternehmen sowie der Stadt und dem Landkreis eine intensive Zusammenarbeit. So ist die Hochschule Coburg Gründungsmitglied im Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien FADZ e.V. Darüber hinaus gibt es insbesondere in der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik vielfältige Projekte und Kooperationen. Daraus entstand die Idee, in Lichtenfels einen neuen Masterstudiengang "Additive Manufacturing and Lightweight Design" zu etablieren. Er wird in deutscher und englischer Sprache unterrichtet. Geplant ist sein Start bereits für das Sommersemester 2022. Lichtenfels Landrat Christian Meißner stellte einer Mitteilung zufolge fest: "Ich bin Frau Präsidentin Dr. Fritze sehr dankbar, dass es gelungen ist, die Strahlkraft, die von der Hochschule Coburg ausgeht, auch auf die umliegenden Landkreise, besonders meinen Landkreis Lichtenfels, auszuweiten." red