Bereits am Montag gegen 17 Uhr überquerte eine 18-Jährige die Coburger Straße auf Höhe eines Autohändlers an der dortigen Ampel. Dabei wurde sie von einem aus der Mühlenstraße abbiegenden Pkw-Gespann erfasst und stürzte. Vermutlich weil die Geschädigte vor Ort keine Schmerzen angab, fuhr der Fahrer des silberfarbenen Kombis mit Anhänger nach einem kurzen Gespräch mit der jungen Frau weiter. Am Dienstag kam die Frau dann zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen, da sie Beckenschmerzen und Hämatome bemerkt hatte. Die Personalien des Unfallverursachers sind jedoch noch unbekannt. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. In der Zeit vom vergangenen Freitagmittag bis Sonntagnachmittag entfernten Unbekannte zwei Verkehrsschilder im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Horb und Fechheim. Die Verkehrszeichen inklusive Standrohr sind seitdem verschwunden. Um Hinweise zu den Dieben bittet die Polizei Neustadt. Während ein 39-Jähriger mit der Kehrmaschine des städtischen Bauhofs am Dienstagfrüh in der Heubischer Straße die Fahrbahn säuberte, fuhr ein weißer Kleintransporter an ihm vorbei und erfasste seinen linken Außenspiegel. An dem Kehrfahrzeug entstand dabei ein Schaden von circa 400 Euro. Der Fahrer des unfallverursachenden Kleintransporters fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall bei der Polizei zu melden. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer.