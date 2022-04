Am Dienstag parkte eine Frau ihren orangefarbenen Skoda Fabia von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Tattersall-Parkplatz. Als sie zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am rechten vorderen Kotflügel fest. Der Verursacher ist unbekannt, der Schaden beträgt circa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol