Einer rund 20-jährigen Tradition folgend, fand auch in diesem Jahr in der Woche nach Erntedank wieder das Pizzabackfest an der Katharinen-Schule in Fuchsstadt statt. Die einzelnen Schulklassen hatten hierbei die Möglichkeit, ihre Pizzableche individuell zu belegen und den Herstellungsprozess bewusst mitzuerleben. Die Gemeinde Fuchsstadt stellte dazu, wie schon in den Vorjahren, den ortseigenen Pizzabackofen zur Verfügung.

Eingebettet wurde das Pizzabacken in eine Aktionswoche an der Schule der Lebenshilfe Schweinfurt, im Zuge derer unter anderem die Schüler der Berufsschulstufe selbstgepressten Apfelsaft hergestellt haben.

Mit einem Gottesdienst zu Ehren des Erntedankfestes wurde die Aktionswoche zu Beginn in würdiger Form eröffnet. red