Das Bilderbuchtheater ist ein Figurentheater, das mit dem Stück "Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten" auf Tour ist. Am 22. November gastiert es im katholischen Pfarrsaal in Bad Bocklet. Beginn ist um 16 Uhr. Tickets gibt es nur an der Tageskasse, Informationen unter Tel.: 0178/451 976. Pippi Langstrumpf ist voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest, heißt es in einer Pressemeldung des Veranstalters. Schließlich hat sie wundervolle Geschenke für die Kinder vom Kinderheim und ihre Freunde Tommy und Annika eingekauft. Nicht gerechnet hat Pippi jedoch mit Donner-Karlsson, der sich als einfältiger Schurke zeigt, indem er versucht, die Geschenke aus der Villa Kunterbunt zu stehlen. Gerade noch rechtzeitig wird Pippi gewarnt. So nimmt alles noch ein gutes Ende. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert 50 Minuten. Foto: Christian Sperlich