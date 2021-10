Pilzköpfe wachsen in einem Vorgarten in Bad Brückenau. Das würde wohl für ein Pilz-Gericht reichen - wenn die "Schwammerl" denn genießbar wären. Daher: Achtung an alle unkundigen Sammler: Lieber vorher einen Fachmann kontaktieren, am Besten eine Pilzberatungsstelle aufsuchen. Für den Landkreis Bad Kissingen ist das Harald Villinger (Pilzberater BMG), Tel.: 0170/ 418 6636. Oder bei Unsicherheit die gesammelten Pilze vergleichen auf der Homepage https://www.123pilze.de/ Foto: Hans-Peter Ehrensberger