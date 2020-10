Zum Artikel "Erster Coronafall in der Therme" ging uns folgender Leserbrief zu: Ich habe den Bericht im Fränkischen Tag vom 6. Oktober erstaunt gelesen. Einerseits ist es sehr überraschend, aber auch erfreulich, dass offensichtlich das Gesundheitsamt Lichtenfels eigene Überlegungen anstellt, was Quarantäne und Tests angeht. Normalerweise hätten sich ja sicherlich aufgrund der Statuten, die unsere Politik vorgibt, sämtliche Leute, die an diesem Tag dabei waren, sofort in Quarantäne versetzen müssen. Dann hätten sie sich testen lassen müssen - alle. Nun werden die Gäste zum "Selbst-Monitoring" aufgefordert. Man wird aber nicht im Ernst glauben, dass sich sämtliche Gäste freiwillig einem Corona-Test unterziehen? Schon gar nicht, wenn sie sich gesund fühlen. Was soll dann eigentlich diese ständige Datenerfassung von so vielen Leuten?

Die Therme/Sauna ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit auch sicherlich verschwindend gering ist, dass sich mehrere Leute gleichzeitig gegenseitig infizieren. Das gleiche gilt m.E. auch für die Registrierung in großen Biergärten. Das ist doch völlig witzlos, wenn in einem Biergarten, in dem möglicherweise 1000 Menschen getrennt sitzen, alle in Quarantäne müssten oder sich testen lassen müssen, weil eventuell ein Gast positiv auf Corona getestet wurde. Auch hier sollte man das Selbst-Monitoring ansetzen und den Leuten selbst überlassen, sich testen zu lassen.

Vielleicht sollte man auch den einzelnen Leuten zutrauen, dass sie selbst einschätzen, ob sie krank sind oder nicht. Die neueste Vorgehensweise, wie sich in diesem Fall das Gesundheitsamt verhalten hat, finde ich äußerst lobenswert und sie könnte als Pilotprojekt für ganz Deutschland wirksam werden. Ursula Fischer

Bad Staffelstein