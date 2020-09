Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da hat Babsi Böck entschieden, ein Medikament nicht mehr zu nehmen. Zehn Jahre lang schluckte sie es quasi täglich. Dann hatte sie genug und ließ es weg. Heute sagt die 26-jährige Kemptenerin: Seit sie die Tablette nicht mehr nimmt, gehe es ihr so gut wie nie. Das Medikament war die Pille.

Wer sich ein bisschen durchs Internet klickt, Sachbuchabteilungen durchstöbert oder Youtube-Videos anschaut, der stößt schnell auf Frauen, die Ähnliches erzählen wie Babsi Böck. Sie sind pillenmüde. Haben keine Lust mehr, ihren Körper mit Hormonen vollzupumpen, nur, um nicht schwanger zu werden. Genau 60 Jahre, nachdem die Pille die Sexualität revolutionierte, lehnen sie sich auf gegen das Verhütungsmittel für die Frau. Die Frage ist: Ist dieser Widerstand berechtigt oder eine Modeerscheinung?

Vor sechs Jahrzehnten kam die Pille in den USA auf den Markt. Im Juni 1960 erhielt sie dort die Zulassung der Arzneimittelbehörde. Im August gab es die erste Pille namens Evonid zu kaufen. In der Bundesrepublik dauerte es ein Jahr länger, bis das Berliner Pharmaunternehmen Schering die Pille Anovlar auf den Markt brachte.

Die Pille galt als Befreierin. Endlich konnten Frauen selbst bestimmen, ob sie schwanger wurden - und von wem. In sämtlichen Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte davor trugen Frauen beim Sex immer ein Risiko. Die Pille änderte das. Deshalb sagt Ingrid Mühlhauser, Hamburger Professorin für Gesundheitswissenschaften: "Die Pille war ein Segen. Ist es für viele Frauen immer noch." Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer beschreibt es in einem Interview aus dem Jahr 1975 so: "Als dann die Pille kam, Anfang der 60er, war das einfach uneingeschränkt eine Befreiung. Das war eine fantastische Sache. Also wir alle haben, glaube ich, mit Freude danach gegriffen. Ein Wundermittel."

Doch heute sehen es immer mehr junge Frauen wie die Allgäuerin Babsi Böck. Für sie ist die Pille Last statt Befreiung. Das spiegelt sich auch in einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wider: Im Jahr 2018 - neuere Daten gibt es nicht - verhüteten 47 Prozent der Paare in Deutschland mit der Pille. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es 56 Prozent. Aber: Im Vergleich zu der vorherigen Befragung im Jahr 2011 ist letztere Zahl um 16 Prozent zurückgegangen. Um die Pille ist wieder eine Diskussion entbrannt. Die Streitfrage lautet: Macht die Pille krank?

Krank würde Babsi Böck vielleicht nicht sagen, aber unglücklich schon. Dieses Unglück würde man bei ihr erst mal nicht vermuten. Die Allgäuerin ist sehr aktiv auf der Fotoplattform Instagram. Ihr Motto: Always smile - lächle immer. So zeigt sie sich auch. Immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Gut gelaunt. Manchmal in witziger Pose. Doch trotz der Fröhlichkeit, die sie vermittelt, sagt sie heute: Als sie die Pille absetzte, hatte sie das Gefühl, davor betäubt gewesen zu sein. Nicht ganz da.

Ihre Beziehung zu dem Verhütungsmittel begann wie bei den meisten Frauen. Mit dem ersten Freund und der Frage: Wie verhindere ich, schwanger zu werden? Damals war Böck 15 Jahre alt. Ihre Zwillingsschwester nahm schon die Pille, also entschied sie sich, auch zum Frauenarzt zu gehen. "Wir haben darüber gar nicht richtig geredet", sagt Böck. Im Nachhinein hätte sie sich das anders gewünscht. Ein Gespräch über Wirkung, Nebenwirkungen und mögliche Alternativen. Aber mit 15 habe sie auf ihren Arzt vertraut. Sie sah in der Pille kein Problem, sondern eine Lösung.

Genau wie die Frauen in den 60er Jahren, von denen Alice Schwarzer spricht. Wobei, auch damals war dieses "Wundermittel" schon umstritten. Das lässt sich gut in alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen beobachten. Da sitzt zum Beispiel ein blonder junger Mann mit Seitenscheitel, Sakko und Krawatte vor einer TV-Kamera und sagt im schönsten Kölsch und mit strengem Tonfall: "Ich lehne die Pille für junge Mädchen ab. Junge Mädchen sollten erst mal Enthaltsamkeit üben." Eine andere Aufnahme zeigt eine junge Frau mit Kurzhaarschnitt und Perlenkette. Sie befürchtet: "Wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifend, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein." Das war die gesellschaftliche Stimmung. Voreheliche Sexualität war ein Tabu. Wenn eine Frau doch schwanger wurde galt: Heiraten, und zwar sofort. Schwarzer sagt dazu: "Die Frage der ungewollten Schwangerschaft hat die ganze Sexualität beherrscht. Es hat sich für eine einigermaßen verantwortungsbewusste Frau alles danach gerichtet. Und man wusste ja auch: Abtreiben kann man eigentlich nicht. Da hörte man was Munkeln von Küchentischen. Auch abseits der moralischen Fragen tat man das schon aus Angst nicht." Auch die Kirche macht keinen Hehl aus ihrer Ablehnung. Bis heute ist es katholischen Frauen offiziell verboten, mit der Pille zu verhüten.

An ihrem Siegeszug hat das wenig geändert. Sowohl in der DDR - wo die Pille 1965 auf den Markt kam und Wunschkindpille statt Antibabypille hieß - wie auch in der Bundesrepublik stieg sie binnen weniger Jahre zum Verhütungsmittel Nummer eins auf. Wurde sie zu Beginn nur verheirateten Frauen über 30 Jahren mit mindestens drei bis vier Kindern verschrieben, nahm Anfang der 70er Jahre schon jede fünfte Frau die Pille. Und die Zahlen stiegen weiter.

Wenn es nach dem österreichischen Gynäkologen Christian Fiala ginge, sollte die Pille auch weiter die bevorzugte Verhütungsmethode bleiben. Fiala ist der vielleicht bekannteste Frauenarzt Österreichs. Das liegt vor allem daran, dass der 61-Jährige Chef zweier Abtreibungskliniken ist und sehr offen und häufig über das Thema spricht. Vor zehn Jahren gründete er das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche in Wien. Antibabypillen aus sechs Jahrzehnten sind dort ausgestellt, Kondome aus allerhand Materialien oder mit den Logos angesagter Automarken. Aber auch historisches Medizinbesteck, das für Abtreibungen verwendet wurde. Eine von wenigen Institutionen auf der Welt, die sich dem Thema überhaupt widmet.

Fiala sagt: "Ich verdiene sehr gut daran, dass Frauen ungewollt schwanger werden und einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen." Dennoch - oder eher deshalb - ist er ein vehementer Verfechter der Pille. "Es ist einfach eine Illusion, dass es eine genauso wirksame Verhütungsmethode gibt, die ohne Hormone auskommt", sagt er. Und setzt dann an zu einer langen Erklärung. Er spricht ruhig und doch ist an seinem Redefluss zu spüren, wie sehr ihn das Thema umtreibt. Hormone, sagt Fiala, seien die Sprache des Körpers. Wer möchte, dass der Körper etwas nicht tue - zum Beispiel schwanger werden -, der sollte auch in dieser Sprache mit ihm sprechen. Anders gesagt: Über Hormone versteht der Körper am besten, was der Mensch von ihm will.

Etwa seit dem Jahr 2000 beobachtet Fiala in der Gesellschaft eine Pillenmüdigkeit. Seither sei die Zahl der ungewollten Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche in seiner Praxis angestiegen. Und woran liegt diese Müdigkeit? "Die Menschen haben den Bezug dazu verloren, was natürliche Fruchtbarkeit ist. Es gibt keine Frauen mehr, die lebten und Kinder bekamen, als es die Pille noch nicht gab", sagt er. Es gebe keine Omas mehr, die ihre Enkelinnen ermahnten, richtig zu verhüten, um nicht wie sie selbst reihenweise Kinder zu bekommen. Frauen gingen heute davon aus, dass sie natürlicherweise, also ohne Verhütung, im Leben null bis drei Mal schwanger würden. "Das ist Unsinn. Während der 35 Jahre Fruchtbarkeit wird eine Frau natürlicherweise zehn bis 15 Mal schwanger." Außer, sie kennt eine wirksame Methode zu verhüten. Etwa die Pille.

Und was ist mit den Nebenwirkungen? Die Allgäuerin Babsi Böck beschreibt es so: Seit sie die Pille nicht mehr nimmt, interessiert sie sich viel mehr für andere Menschen, ist empathischer, seltener traurig oder schlecht gelaunt. Sie hat mehr Selbstvertrauen und fühlt sich wohler mit sich selbst. Auch körperlich hat sie sich verändert. Die 26-Jährige arbeitet als Fitnesstrainerin. Auf Instagram wirbt sie für Fitness und gesunde Ernährung und erzählt von ihrem Leben ohne Pille. "Als ich aufgehört habe die Pille zu nehmen, habe ich nichts an meiner Ernährung oder meinem Sportprogramm umgestellt und trotzdem sieben Kilo abgenommen", sagt sie. Wie lassen sich diese positiven Veränderungen erklären?

Leider nicht wissenschaftlich fundiert, sagt Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser. Etwas, das sie ärgert. "Wir stellen immer wieder fest, dass es zu den Fragen, die Frauen rund um die Pille beschäftigen, keine fundierten Antworten gibt." Macht die Pille depressiv? Verlieren Frauen ihre Lust auf Sex? Werden sie dicker? All das lässt sich nicht sicher sagen. Es gebe zwar Hinweise, "aber das alles passiert ja auch mit Frauen, die die Pille nicht nehmen". Genauso ist es bei der Frage, welche Wirkung es hat, die Pille abzusetzen. Ändert sich etwas oder ist es nur der Placebo-Effekt? Keiner kann das so genau sagen.

Noch etwas verstimmt die Professorin: Warum gibt es immer noch keine Pille für den Mann? Geforscht wird daran schon genauso lange wie an der Pille für die Frau. Ende der Nullerjahre gab es eine groß angelegte Studie, die sogar recht erfolgversprechend war. Sie wurde aber eingestellt, weil die Männer über Nebenwirkungen wie Verlust der Libido, Gewichtszunahme und Kopfschmerzen klagten. Wie Frauen also auch. Aber: Ein Teilnehmer der Studie nahm sich das Leben. Ein anderer ließ sich wegen Suizidgedanken in eine Psychiatrie einweisen. Die Studie wurde beendet. "Bei Frauen werden Nebenwirkungen hingenommen", klagt Mühlhauser. Und warum? "Weil die Ärzte die Pille auch so verschreiben. Und die Pharmafirmen viel Geld für medizinische Forschung ausgeben müssten." Nur: Wie viele Frauen spüren überhaupt Nebenwirkungen, wenn sie mit der Pille verhüten? Die Hamburgerin sagt: "Die überwiegende Mehrheit der Frauen verträgt die Pille gut." Verlässliche Daten zu den Nebenwirkungen gibt es oft nicht. Auch Beipackzettel liefern nur Anhaltspunkte.

Babsi Böck ist jedenfalls sicher, dass sie sich vor einem Jahr richtig entschieden hat, als sie die Pille absetzte. Heute verwendet sie zur Verhütung einen Zykluscomputer. Jeden Morgen misst sie ihre Temperatur und trägt sie dort ein. Er stellt fest, wann sie fruchtbar ist. Die Methode wird immer beliebter, ist aber sehr viel unsicherer als die Pille. Wer sie anwendet, muss seinen Körper wirklich gut kennen. Babsi Böck möchte junge Mädchen aufrütteln. "Die sollen sich überlegen, was sie da tun und nicht einfach irgendwas schlucken." Bei dieser Aussage sind alle drei Aufklärer beisammen.