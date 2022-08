Wie die ökumenische Kurseelsorge Bad Bocklet mitteilt, finden am 3. und 17. August ab 19.30 Uhr im kleinen Kursaal (Wandelhalle) Bad Bocklet Sommer-Mittwochsgespräche statt. Herbert Howert wird von seinen Pilgerreisen nach Santiago de Compostela berichten. Unter dem Titel "Pilgern ist Beten mit den Füßen" wird er beim ersten Vortrag am 3. August seine Erfahrungen und Erlebnisse auf dem spanischen Pilgerweg (Camino Francès) in einer Beamershow präsentieren. Beim zweiten Vortrag am 17. August berichtet er über den "Caminho Portugues" von Porto nach Santiago. Moderiert werden die beiden Veranstaltungen vom evangelischen Gästeseelsorger Maik Richter. Der Eintritt ist frei. sek/Symbolfoto: Armin Weigel/dpa