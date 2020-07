Pilgerchor auf der Orgel

"Symphonische Landschaften" lautet der Titel des zweiten Orgelkonzerts im 32. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag,12. Juli, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche mit dem Konzertorganisten Axel Flierl aus Dillingen/Donau. Flierl studierte Kirchenmusik, Orgel und Musikwissenschaften. Seit 2006 ist er Hauptorganist an der Basilika St. Peter in Dillingen und künstlerischer Leiter der dortigen Basilika-Konzerte. Mit Konzerttourneen weltweit, überdies als Buchautor, sowie mit Rundfunk- und CD-Einspielungen ist er künstlerisch hervorgetreten. Bei seinem Konzert in Bad Kissingen spielt er Werke von Johann Sebastian Bach (Sinfonia der Ratswahlkantate), Franz Liszt (Evocation à la Chapelle Sixtine), Richard Wagner (Pilgerchor aus Wagners Tannhäuser) und Louis Vierne (3. Symphonie). Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn; Einlass unter den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Foto: Ingrid Theis