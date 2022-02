Die Oberlandärzte Carola Klein und Natascha von Schau bieten in Zusammenarbeit mit dem Markt Marktleugast am Samstag, 12. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Schulturnhalle Marktleugast eine Sonderimpfaktion an.

Der Zugang erfolgt über die Hindenburgstraße. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Grundimmunisierung, Zweitimpfung, Boosterung und zur Impfung für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. red