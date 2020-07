Picknick im Innenhof

Frankenwein, Essen und musikalische Begleitung von Orchestermitgliedern der Staatsbad Philharmonie Kissingen: Bis Ende August findet jede Woche Samstag ab 19 Uhr das "Luitpoldpicknick im Innenhof" statt. Besucher können mit einem Picknickkorb des Weinwerks im Innenhof des Luitpoldbads einen kurzweiligen Abend erleben. Das nächste Picknick findet am Samstag, 18. Juli, statt.

Die Musiker und Musikerinnen der Staatsbad Philharmonie Kissingen sorgen für die künstlerische Ausgestaltung dieses Abends.

Eine Anmeldung für die Veranstaltungen ist im Vorfeld notwendig, diese kann in der Vinothek und der Manufaktur des Weinwerks sowie in der Tourist-Information Arkadenbau in Bad Kissingen erfolgen. Auch online unter www.weinwerk-hab.de/event/luitpoldpicknick kann der Picknickkorb bestellt werden.

Bei sehr schlechtem Wetter wird die Veranstaltung am Tag vorher abgesagt. In dem Fall werden Gutscheininhaber telefonisch benachrichtigt. Der Gutschein behält seine Gültigkeit und kann an einem anderen

Termin eingelöst werden. red