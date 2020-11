Urmel aus dem Eis, die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen oder Michael Endes Momo: Nachdem diese Klassiker fragwürdige Erziehungslektüre auf Suppenkaspar-Niveau abgelöst hatten, waren sie in deutschen Kinderzimmern über Jahrzehnte lang beliebt – auch bei den Eltern. Die gemeinsame Lektüre war nicht nur ein schönes und spannendes Ritual, sondern auch ein wichtiger Baustein in Sachen frühkindlicher Erziehung, denn: Kinderbücher vermitteln Werte auf altersgerechte Art und machen abstrakte Themen für den Nachwuchs greifbar. Zusätzlich fördern sie die Sprachfähigkeit der Kleinen und legen einen soliden Grundstein für die spätere Affinität zu Büchern. Wer dies aus der Kindheit nicht kennt, wird wohl als Jugendlicher keinen wirklichen Zugang zu Literatur entwickeln.

Im 21. Jahrhundert verdrängen Fernseher und Tablet zunehmend das Buch. Zugegeben: Dort werden die Kleinen nicht ausschließlich mit Blödsinn bombardiert. Fest steht jedoch auch: Wem seine Kinder am Herzen liegen, der soll sich die Zeit nehmen und ihnen vorlesen – auch wenn es erst einmal viel Überwindung kostet. Denn in einer Welt, in der die eigene Fantasie der Dauerberieselung moderner Medien weichen muss, wachsen Kinder in geistiger Armut auf – und das kann niemand wollen! s.doerr@infranken.de