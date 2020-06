Noch bis zum 27. September ist im Freilandbereich des Botanischen Gartens Erlangen die Ausstellung "Was blüht uns morgen? Pflanzen im Klimawandel" zu sehen. Geöffnet ist täglich von 8 bis 16 Uhr.

Das sich wandelnde Klima ist schon jetzt bei uns angekommen und beeinflusst auf vielfältige Weise unsere Vegetation, heißt es in der Ausstellungsbeschreibung. Hitzewellen, sommerliche Trockenheit, steigende Temperaturen und eine Verschiebung der Jahreszeiten im Jahresverlauf ändern die Wachstumsvoraussetzungen für viele Pflanzen. Während das Vorkommen einiger Arten zurückgeht, kommen Neophyten und Neozoen zu uns und stellen die bestehende Zusammensetzung unserer Ökosysteme vor neue Herausforderungen.

Die Ausstellung "Was blüht uns morgen? Pflanzen im Klimawandel" des Botanischen Gartens der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg soll den Einfluss unterschiedlicher Aspekte des Klimawandels auf unsere Umwelt zeigen. Informationstafeln verdeutlichen im Freiland des Gartens, welche Veränderungen sich in den verschiedenen Lebensbereichen der Pflanzen beobachten lassen. Beispiele wie das Trockenfallen und die Sauerstoffarmut in fränkischen Teichen oder die Bedrohung des Ökosystems Moor durch sommerliche Trockenheit und Veränderungen des Grundwasserspiegels demonstrieren, wie ernst die Lage in unserer unmittelbaren Umgebung schon jetzt ist.

Immer mehr Schädlinge

Klar nachvollziehbare Zusammenhänge zwischen großen Monokulturen in Forst- und Landwirtschaft und einer steigenden Belastung durch Schädlinge und Extremwetterereignisse erhöhen das Risiko von Ernteausfällen. Porträts einzelner Pflanzen informieren darüber, welche physiologischen Eigenschaften für das Überleben einer Art in Zukunft von größerer Bedeutung sein werden. Sympathieträger wie Frosch, Schmetterling oder Biene laden dazu ein, weiterzudenken und die Folgen für unsere Umwelt ernst zu nehmen.

Letztlich bilden die Ökosystemleistungen der Natur die Lebensgrundlage des Menschen. Die zu beobachtenden Entwicklungen sollten Anlass dazu geben, das eigene Handeln zu hinterfragen und den Stellenwert der Natur besser einzuordnen und anzuerkennen. Das ursprünglich geplante Rahmenprogramm zur Ausstellung mit mehreren Themenführungen entfällt wegen der Auflagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. red