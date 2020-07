Pfarrerin auf Abschiedstour

Nach 15 Jahren als Gemeindepfarrerin in der Kirchengemeinde Fischbach wollte sich Alina Ellgring mit einem großen, festlichen Gottesdienst verabschieden. Da dies zur Zeit nicht möglich ist, entstand die Idee, den Abschied mit einer Gottesdienst-Tour durch die Gemeindeteile zu gestalten. Pfarrerin Ellgring hofft auf trockenes Wetter, damit die Gottesdienste draußen gefeiert werden können. Man kann auch seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Folgende Gottesdienste sind geplant: Sonntag, 5. Juli, um 9.30 Uhr vor dem Feuerwehrhaus und um 11.30 Uhr in Wüstbuch 12 an der Rampe; Sonntag, 12. Juli, um 9.30 Uhr in Vogtendorf vor dem Schützenhaus und um 14 Uhr in Hinterstöcken beim Moserhof. Am Samstag, 18. Juli, findet um 19 Uhr in Höfles ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien statt. Dafür ist eine Anmeldung im kath. Pfarramt unter 09261/610620 erforderlich. Am Sonntag, 19. Juli, findet um 9.30 Uhr in Fischbach der Kirchweihgottesdienst auf dem Kirchenvorplatz mit Verabschiedung statt. red