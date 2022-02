Alexandra Kemnitzer

Ursprünglich wollte das Pfarrerehepaar Eva-Maria und Matthias Maaß bis zur Pensionierung in Großgarnstadt tätig bleiben. Da aber im Rahmen der Stellenplanung der evangelischen Landeskirche das Profil für Großgarnstadt verändert wurde, zieht das Ehepaar in den Kronacher Landkreis. Am Sonntag, 20. Februar, werden die beiden deshalb aus Großgarnstadt mit einem Gottesdienst um 14 Uhr verabschiedet. Sollten es die derzeitigen Corona-Vorgaben zulassen, schließt sich ein Stehempfang an.

"Schweren Herzens haben wir die Entscheidung getroffen, nach Beendigung des dreijährigen Probedienstes Ausschau nach einer anderen Stelle zu halten, um als junge Familie eine längerfristige Zukunftsperspektive zu haben", begründet Eva-Maria Maaß diesen nachvollziehbaren Entschluss. Am 1. März wird das Ehepaar den Dienst in der Kirchengemeinde Weißenbrunn und Hummendorf antreten.

Trotz des Weggangs und des neuen Profils muss niemand befürchten, dass es künftig keine Gottesdienste mehr in Großgarnstadt gibt. Für Mitte Februar ist ein Stellenbesetzungsgespräch mit der Regionalbischöfin Dorothea Greiner geplant. Auf Basis dieses Gespräches wird dann mit dem Kirchenvorstand eine Stellenausschreibung erstellt und entsprechend veröffentlicht. Während der Vakanz ist ab März die Ebersdorfer Pfarrerin Kathrin Neeb die Vertretung und hat die Pfarramtsführung inne. Bis Jahresende übernimmt zudem Pfarrer Dieter Stößlein mit einer halben Stelle Kasualien und Gottesdienste in Großgarnstadt.