Die katholische Pfar-reiengemeinschaft "Gemeinsam Unterwegs - Ebern, Unterpreppach, Jesserndorf " weist im Hinblick auf Allerheiligen/Allerseelen darauf hin, dass der Friedhofsgang mit Gräbersegnung individuell unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich ist. Die Gläubigen sollen Menschenansammlungen vermeiden und für die einzelnen Zeiten die Gottesdienstordnung beachten, bittet das Pfarramt. Wie die Pfarrei zum Weihwasser informiert, können die Gläubigen zu den Gottesdiensten Flaschen mit Wasser mitbringen, die jeweils am Ende gesegnet werden. Für die individuellen Gebete gibt es bei Gottesdiensten Gebetsvorlagen zum Mitnehmen (auch unter www.pg-ebern.de). Ab sofort können Messen bis kurz vor dem Gottesdienst bestellt werden. Hierfür liegen den Angaben zufolge Kuverts in den einzelnen Kirchen aus, die ausgefüllt in der Sakristei abgegeben werden sollen. red