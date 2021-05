Vor Kurzem wurde die Pfarramtssekretärin Doris Sehl nach über 20-jähriger Tätigkeit in der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hammelburg in einem feierlichen Gottesdienst von Pfarrer Robert Augustin in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Kirchenvorsteher Michael Hügel hielt dazu während des Gottesdienstes eine Rede. "Wir wünschen Doris Sehl alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg und Gottes Segen", hieß es von der Kirchengemeinde. In dem Gottesdienst in St. Michael wurden - unter Einhaltung der momentan geltenden Coronaauflagen - die folgenden, langjährigen Mitarbeiter der Kirchengemeinde Hammelburg für ihre Tätigkeit beziehungsweise ihr ehrenamtliches Engagement von Pfarrer Robert Augustin geehrt:

Harald Drescher, Stefan Eideloth, Michael Hügel, Edeltraud Milner, Erika Kunszt, Erika Heublein und Ingeborg Eisemann sowie Sybille Krüger, Lydia Oppelt, Dagmar Weigand, Gudrun Lienert, Conny Tartler, Elfriede Roith und Alfred Hagemann. red