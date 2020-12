Ein Licht des Friedens brennt jetzt im Interims-Rathaus der Stadt Herzogenaurach. Am Mittwochnachmittag übergaben die Pfadfinder der DPSG Aurachtal, wie jedes Jahr, seit über 20 Jahren, das Friedenslicht an Bürgermeister German Hacker.

Es ist ein besonderes Licht zur Weihnachtszeit. Die Aktion Friedenslicht hat der ORF (Österreichische Rundfunk) ins Leben gerufen. In der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wird im Advent eine Kerze von einem Kind entzündet und nach Österreich geflogen. In einem ökumenischen Gottesdienst in Wien wird das Friedenslicht aus Bethlehem an Pfadfinderdelegationen aus aller Welt verteilt. Das Licht kann so als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und sie vereinen. Nicht nur Länder vereinen, sondern auch Religionen.

Zeichen der Hoffnung

Das Motto dieses Jahr lautet: "Frieden überwindet Grenzen." Überall gibt es Grenzen zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Religionen und zwischen Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen sind, desto schwieriger ist es oft, diese Grenzen zu überwinden. Dieses Jahr haben die Menschen gespürt, wie es ist, wenn sich Grenzen bilden oder sogar schließen und die Freiheit einschränken. Das Coronavirus hat gezeigt, dass das gesellschaftliche Zusammenleben sehr zerbrechlich ist, aber auch, wie wichtig ein besonnenes Handeln und Zuversicht sind.

Hacker: "Auch wir in Herzogenaurach machen uns stark für den Frieden." Alle Bürger sind eingeladen das Friedenslicht zu sich nach Hause zu holen und zu teilen, als Zeichen für Hoffnung, Gemeinschaft und Zusammenhalt im Interims-Rathaus der Stadt Herzogenaurach oder in den Kirchen.