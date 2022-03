Das Figurentheater vom Rabenberg kommt am Montag, 21. März, mit einem Stück über Pettersson und Findus, das "Eine Geburtstagstorte für die Katze" heißt, in das evangelische Gemeindehaus in Bad Staffelstein (Balthasar-Neumann-Straße 4). Los geht es um 16 Uhr. Die Tageskasse öffnet 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Der Eintritt kostet 9 Euro. Kartenreservierung unter Tel. 0151-70 18 11 09. Bei dem Theaterstück nach Sven Nordquist, das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist und etwa 50 Minuten dauert, geht es darum, dass der Kater gleich dreimal im Jahr Geburtstag feiert. Einfach weil das lustiger ist. An diesem Geburtstag jedoch geht einiges schief. Foto: Tim Sperlich (Veranstalter)