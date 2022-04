Das Figurentheater "Theater vom Rabenberg " aus Burgpreppach kommt nach Oerlenbach und hat Pettersson und Findus dabei. Es zeigt die Geschichte: "Pettersson und Findus - Eine Geburtstagstorte für die Katze" nach Sven Nordquist - und zwar am Donnerstag, 21. April, um 16 Uhr im Pfarrsaal Oerlenbach. Die Tageskasse öffnet 30 Minuten vor Beginn. Jedes Mal, wenn seine Katze Geburtstag hat, backt der alte Pettersson eine Geburtstagstorte. Und er muss oft backen, denn Findus, so heißt der Kater, hat nicht nur einmal, sondern gleich dreimal im Jahr Geburtstag. Einfach weil das lustiger ist. An diesem Geburtstag jedoch geht einiges schief. Bis Findus endlich seine geliebte Pfannkuchentorte bekommt, muss er sich mit streikenden Hühnern, und einem wild gewordenen Stier herumärgern.

Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert etwa 50 Minuten. Karten können unter Tel.: 0151/701 811 09 reserviert werden. red