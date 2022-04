Seit Mai 2000 war Peter Hart im Aufsichtsrat der VR-Bank tätig, dafür erhielt er aus den Händen des Prüfungsleiters des Genossenschaftsverbandes Bayern (GVB), Wolfgang Spiegel, die silberne Ehrennadel überreicht.

Zunächst saß Hart bei der Rechtsvorgängerin, der Raiffeisenbank Hammelburg eG in diesem Gremium, seit der Fusion mit der VR-Bank Bad Kissingen-Bad Brückenau eG im Jahr 2018 war der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Fuchsstadt im Aufsichtsrat der VR-Bank Bad Kissingen eG tätig. "Herr Hart, Sie waren ein wertvoller Teil dieses Gremiums", bedankte sich Spiegel für zwei Jahrzehnte Verlässlichkeit, praktischen Sachverstand, politisches Gespür und humane Grundwerte. Für den Aufsichtsrat einer im ländlichen Raum angesiedelten Genossenschaftsbank seien zwei Eigenschaften besonders bedeutsam, hob der GVB-Prüfer hervor. Einerseits müsse die Person die Region und die Menschen dieser Region kennen, müsse aber auch wissen, wie die Kommunalpolitik dieser Region agiere. "Ihnen ist dieser Spagat all die Jahre in vorbildlicher Weise gelungen."

Über 30 Jahre hinweg schenkten die Bürgerinnen und Bürger Peter Hart das Vertrauen seines Heimatortes Fuchsstadt. Auch in seiner Funktion als Kreisrat genoss Hart das Vertrauen der Landkreisbevölkerung. Turnusgemäß schied Hart im Herbst 2021 aus, aufgrund seines Alters war eine Wiederwahl nicht mehr möglich. Coronabedingt konnte erst jetzt in einer Feierstunde die Ehrung stattfinden. red