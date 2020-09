Am Sonntag hat sich der Verein Permakultur Rhön-Saale gegründet. Ziele des Vereins sind die Förderung und Pflege des Permakultur-Gedankens, hier geht es jedoch nicht ausschließlich ums Gärtnern, denn der Begriff ist viel breiter aufgestellt. So zählt auch der nachhaltige Umgang mit Ressourcen in allen Bereichen dazu. Daher ist ein wesentliches Standbein der ehemalige Flohmarktladen der Familie Neumann, welcher neben den Flohmarktartikeln auch einen Kleidertausch und einen Fairteiler von foodsharing beinhaltet. In Zukunft soll hier noch ein "Repaircafe" eingerichtet werden. Wer Lust hat, bei der Idee mitzuwirken und Mitglied zu werden, kann Mittwoch 16-19 Uhr und Samstag 10-13 Uhr in der Ludwigsstraße 14a vorbeikommen. Dem Vorstand gehören unter anderem an: Leonie Nelkenstock, Matthias Lother, Hannah Munzke und Florian Probeck als Vorsitzende sowie Nicole Fläschner als Kassierin. red